Оружие и не только. В Латвии отчитались о помощи, которую предоставили Украине с начала войны

Латвия предоставила Украине помощи на 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии РФ. Это составляет 0,85% ВВП государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Поддержка Украины осуществляется через активный межгосударственный диалог, военную, финансовую и гуманитарную помощь для уменьшения последствий российской агрессии и поддержки реформ.

Латвия поддерживает усилия Украины по евроинтеграции и начало переговоров о вступлении в Европейский союз, а также укрепление военного потенциала Украины и проведение необходимых реформ, чтобы она могла вступить в НАТО, как только позволят обстоятельства.

Гуманитарная помощь и восстановление Украины

С начала войны объем макрофинансовой, гуманитарной помощи и помощи для развития из бюджета Латвии составил около 39 млн евро.

Эти средства были использованы для взносов в инструменты ООН, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Организации экономического сотрудничества и развития для поддержки Украины, а также для финансирования проектов сотрудничества.

Кариньш подчеркнул, что Латвия продолжает участвовать в процессе восстановления Украины, уделяя особое внимание Черниговской области. В 2023 году Латвия выделила 5,1 млн евро на восстановление Украины, из них проекты на 3,1 млн евро реализовало Министерство иностранных дел.

С программой развития ООН заключен договор на 2 млн евро о восстановлении объектов социальной инфраструктуры в Черниговской области.

Латвия оказала помощь в лечении украинских военных

Как отметил министр, в 2023 году одновременно с реализацией проектов по преодолению последствий войны продолжалась реализация проектов по поддержке евроинтеграции Украины, на которые из бюджета МИД выделено более 500 000 евро.

Латвия оказала поддержку по совершенствованию эффективного управления, развитию предпринимательства и сельского хозяйства, обучению молодых специалистов, обеспечению гендерного равенства, по программам здравоохранения и психологической реабилитации.

С начала войны в Украине в Рижской Восточной больнице, больнице Страдиньша и реабилитационном центре "Вайвари" прошли лечение и реабилитацию 240 украинских солдат.

Какое оружие получила Украина от Латвии

"На уровне Европейского союза МИД выступает за изменение подхода к поддержке Украины, заявляя, что она должна быть более систематической и сфокусированной на длительном периоде, поскольку у России все еще достаточно ресурсов для продолжения агрессии. Латвия решительно поддерживает создание до 2027 года инструмента поддержки Украины в размере 50 млрд евро для предоставления макрофинансовой помощи и поддержки реформ", - сказал Кариньш.

Глава МИД отметил, что на двусторонней основе Латвия продолжала предоставлять Украине все виды военной помощи, объем которой с начала агрессии составил 370 млн евро.

Латвия отправила Украине беспилотные летательные аппараты, вертолеты, гаубицы, оружие и индивидуальное снаряжение, боеприпасы, противотанковое оружие и ПЗРК Stinger.

Другая помощь от Латвии

Недавно сообщалось, что Латвия суммарно отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. По данным на середину декабря, общая стоимость конфискованных автомобилей оценивается почти в 1 млн евро.

Также в 2023 году объемы подготовки украинских военнослужащих с участием Латвии увеличились более чем в четыре раза.