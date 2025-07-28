ua en ru
Пн, 28 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ПФУ назвал сумму выплаченных украинцами пенсий за июль

Украина, Понедельник 28 июля 2025 08:30
UA EN RU
ПФУ назвал сумму выплаченных украинцами пенсий за июль Фото: пенсионеры получили пенсии за июль (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июль 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 67,8 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным ПФУ, в том числе через "Укрпочту" выплачено 9,3 млрд гривен, через уполномоченные банки - 58,5 млрд гривен.

Сумма не изменилась по сравнению с июнем и с маем, когда также было выплачено 67,8 млрд гривен. В апреле на пенсии направили 67,4 млрд гривен.

Значимое повышение было в марте, когда после индексации было выплачено 67,4 млрд гривен. В феврале на пенсионные выпалы направили 62,2 млрд гривен, в январе - 61,7 млрд гривен.

Пенсионеры в Украине

В июне 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 333,2 тысячи человек. Это на 14,9 тысячи меньше, чем в декабре прошлого года.

Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 495 тысяч. Остальные 1 млн 838,2 тысячи пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет.

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 875,1 тысячи человек. Кроме того, в Киеве 751,0 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 704,3 тысячи, во Львовской области - 671,1 тысячи, в Донецкой области - 605,2 тысячи человек.

Индексация пенсий

Пенсионный фонд Украины с 1 марта 2025 года провел автоматический перерасчет пенсий. Пенсионные выплаты индексированы на 11,5% с учетом инфляции и повышения зарплат в Украине.

Плановая индексация пенсий в марте привела к повышению выплат на 9,5%. Средний размер пенсии с начала 2025 года вырос на 621,12 гривны или на 10,7% до 6 410,17 гривен на 1 июля

Ежегодная индексация является фактически единственным способом повышения пенсий. Других значимых повышений в 2025 году не будет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии в Украине Пенсия в Украине
Новости
Выбитые окна и пострадавшие: полиция показала последствия удара "Шахедов" по Киеву
Выбитые окна и пострадавшие: полиция показала последствия удара "Шахедов" по Киеву
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку