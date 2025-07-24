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ПФУ назвал регионы Украины с самым большим числом пенсионеров

Украина, Четверг 24 июля 2025 18:30
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ПФУ назвал регионы Украины с самым большим числом пенсионеров Фото: Пенсии в Украине получают 10,333 млн человек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В июне 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 333,2 тысячи человек. Это на 14,9 тысячи меньше, чем в декабре прошлого года (10 млн 348,1 тысячи).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Где больше всего пенсионеров

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 875,1 тысячи человек. Кроме того, в Киеве 751,0 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 704,3 тысячи, во Львовской области - 671,1 тысячи, в Донецкой области - 605,2 тысячи человек.

Информация о численности получателей пенсий через банки и выплатные объекты почтовой связи за июнь 2025 года (тысяч человек)
ПФУ назвал регионы Украины с самым большим числом пенсионеров

Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 495 тысяч. Остальные 1 млн 838,2 тысячи пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет.

Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.

Рейтинг банков

По состоянию на 1 июля 2025 года доля ПриватБанка в выплате пенсий составляет 57,8%. В этом госбанке получают деньги 4,913 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (31,1%, пенсии получают 2,644 млн человек).

В банке иностранной банковской группы Райффайзен Банк пенсии получают 302,8 тысячи человек (3,6%). В других банках получают деньги 635,6 тысячи человек (7,5%).
ПФУ назвал регионы Украины с самым большим числом пенсионеров

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-июнь 2025 года составила 335,2 млрд гривен, что на 12,1% больше, чем в 2024 году (299,1 млрд гривен).
ПФУ назвал регионы Украины с самым большим числом пенсионеров

Пенсии в Украине

Напомним, в декабре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10,348 млн человек, что на 203,4 тысячи меньше, чем год назад.

По состоянию на 1 июля 2025 года средняя пенсия составляла 6 410 гривен. Среди регионов самые высокие пенсии в Киеве - 8 857 гривен. Далее идут Донецкая (7 840 гривен), Луганская (7 322 гривен), Днепропетровская (7 134 гривен) и Киевская области (6 814 гривен).

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