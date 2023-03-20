Правительство Франции смогло избежать вотума недоверия благодаря преимуществу в девять голосов
Правительство президента Франции Эммануэля Макрона с преимуществом в девять голосов смогло выстоять при голосовании за резолюцию о недоверии. Депутаты выразили недовольство его попыткой утвердить в стране новую пенсионную реформу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В понедельник, 20 марта, правительству удалось избежать вотума недоверия. Его выразили после того, как Макрон, в обход нижней палаты, хотел протолкнуть непопулярные изменения в пенсионную систему.
Вотум недоверия был внесен центристской партией и за него проголосовали 278 депутатов. Однако это на девять голосов меньше, чем необходимо для его принятия.
Кроме этого, ультраправая партия "Национальное объединение" вынесла второй вотум недоверия. При этом у него не было шансов на прохождение. Это связано с тем, что другие оппозиционные партии отказались голосовать за него.
Заметим, что в случае успешного голосования за вотум это полностью отменило бы закон о повышении пенсионного возраста во Франции еще на два года - до 64 лет.
Напомним, правительство Франции объявило о намерении ввести реформу пенсионной системы, которая предусматривает повышение на два года пенсионного возраста, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.
После этого заявления на улицы Парижа вышли протестующие. 7 марта на одном из таких митингов полиция задержала более 10 человек.
Однако 12 мартаСенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, несмотря на протесты.
В тот же день в Париже между протестующими против пенсионной реформы и полицией произошли столкновения. В результате, заранее пострадавшие с обеих сторон.
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