Макрон завтра объявит министра образования Франции новым премьером, - AFP
Президент Франции Эммануэль Макрон после отставки Элизабет Борн с поста премьер-министра планирует объявить ее преемника уже завтра, 9 января. Новым главой правительства, скорее всего, станет действующий министр образования Габриэль Атталь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
По данным агентства, Борн ушла в отставку 8 января в момент, когда глава государства готовился обнародовать долгожданные перестановки в Кабинете министров, чтобы дать новый импульс последним трем годам своего президентства.
После нескольких дней "интенсивных закулисных маневров" 34-летний министр национального образования и молодежи Габриэль Аттал стал фаворитом в преемники Борн.
Кроме него среди возможных кандидатов на премьерское кресло - 37-летний министр обороны Себастьен Лекорню и 43-летний бывший министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди.
Однако источник агентства, близкий к правительству, сообщил именно о наибольших шансах у Атталя.
Напомним, согласно французской системе президент определяет общую политику, а премьер-министр отвечает за повседневное управление правительством. Добавим, что новый премьер-министр станет четвертым главой правительства с 2017 года при президентстве Макрона.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что 8 января премьер-министр Франции Элизабет Борн подала президенту Эммануэлю Макрону заявление о своей отставке. Вместе с тем, отметим, что она с командой будут заниматься повседневными делами до назначения нового правительства.
Борн стала второй женщиной, вступившей в должность премьер-министра Франции. 30 лет назад Эдит Крессон занимала этот пост в течение 11 месяцев.
Элизабет Борн занимала руководящие должности в правительстве с 2017 года. В 2022 году она стала премьером Франции.
Напомним также, что в июле 2023 года во Франции было сформировано новое правительство, в которое вошли 16 министров.
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