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Во Франции новое правительство: ключевые для Украины министры сохранили должности

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Четверг 20 июля 2023 21:29
Во Франции новое правительство: ключевые для Украины министры сохранили должности Фото: во Франции сформировали новое правительство (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во Франции сегодня, 20 июля, сформировали новое правительство, в которое вошли 16 министров.

Об этом сказано в сообщении Елисейского дворца, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как отметили в ведомстве, свои должности продолжают занимать министр иностранных дел Катрин Колонна и министр обороны Себастьян Лекорню, которые являются ключевыми для Украины в вопросе различной помощи и сотрудничества.

Также в новое правительство вошли:

  • Бруно Ле Мэр - министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета;
  • Жеральд Дарманен - министр внутренних дел и по делам заморских территорий Франции;
  • Эрик Дюпон-Моретти - министр юстиции;
  • Оливье Дюссопт - министр труда, занятости и интеграции;
  • Габриэль Атталь - министр национального образования и молодежи;
  • Сильви Ретайо - министр высшего образования и научных исследований;
  • Марк Фесно - министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета;
  • Кристоф Бешу - министр по вопросам экологического перехода и территориальной сплоченности;
  • Аньес Панье-Рюнаше - министр по вопросам энергетического перехода;
  • Рима Абдул-Малак - министр культуры;
  • Орельен Руссо - министр здравоохранения и профилактики;
  • Аврора Берже - министр по делам солидарности и семьи;
  • Станислас Герини - министр по вопросам преобразований и государственной службы;
  • Амели Удеа-Кастера - министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр.

Помощь Украине от Франции

Напомним, Франция является одним из основных союзников Украины. Страна оказывает нам как финансовую, так и военную помощь. В частности, французские власти уже передали легкие танки, самоходные артиллерийские установки, системы ПВО, в том числе зенитный ракетный комплекс SAMP-T, и не только.

На прошлой неделе Катрин Колонна анонсировала, что Франция усилит военную помощь Украине, страна готовит новые поставки.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передаст нашим военным дальнобойные ракеты. По информации СМИ, это SCALP, которые способны уничтожать цели на расстоянии около 250 километров.

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