Правительство Чехии одобрило отправку экспертов военной полиции в Украину

В среду, 8 марта, Чехия одобрила отправку экспертов военной полиции в Украину. Они должны присоединиться к расследованию совершенных Россией военных преступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства страны, о котором идет речь у ČT24.
В Украину могут быть направлены 15 экспертов военной полиции. Они станут частью группы специалистов Международного уголовного суда в Гааге и смогут также выполнять задачи в Нидерландах, связанные с расследованием военных преступлений в Украине.
Чиновники чешской военной полиции по согласованию с Международным уголовным судом в Гааге будут выезжать в Украину и Нидерланды сроком от месяца до полутора месяцев.
Их мандат, который предстоит утвердить парламенту республики, рассчитан до конца 2024 года. Предусмотрены бюджетные расходы на сумму примерно 1,3 млн долларов.
Напомним, что Нидерланды направят две группы экспертов в Украину в 2023 году, чтобы собрать доказательства военных преступлений.
Администрация государственных материальных резервов Чехии передала Украине новую партию гуманитарных мостов для восстановления сообщения в пострадавших от боевых действий областях.
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