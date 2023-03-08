Уряд Чехії схвалив відправку експертів військової поліції до України

У середу, 8 березня, Чехія схвалила відправку експертів військової поліції до України. Вони мають доєднатися до розслідування скоєних Росією воєнних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду країни, мова про яке йде у ČT24.

В Україну можуть бути направлені до 15 експертів військової поліції. Вони стануть частиною групи фахівців Міжнародного кримінального суду в Гаазі та зможуть також виконувати пов'язані з розслідуванням воєнних злочинів в Україні завдання у Нідерландах.

Службовці чеської військової поліції за погодженням з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі виїжджатимуть в Україну та Нідерланди строком від місяця до півтора місяця.

Їхній мандат, який належить затвердити парламенту республіки, розрахований до кінця 2024 року. Передбачено бюджетні витрати у сумі приблизно 1,3 млн доларів.