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Чехия отправила в Украину новую партию гуманитарных мостов

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Украина, Четверг 23 февраля 2023 20:27
Чехия отправила в Украину новую партию гуманитарных мостов Фото: временные металлические переправы от Чехии (fasebook.com/Mininfra)
Автор: Елена Черкасец

Администрация государственных материальных резервов Чехии передала Украине новую партию гуманитарных мостов для восстановления сообщения в пострадавших от боевых действий областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в Facebook.

"В Украину начала прибывать новая партия гуманитарных мостов. Администрация государственных материальных резервов Чехии направила 14 металлических конструкций. Спасибо союзным странам, которые во время войны пришли на помощь Украине в восстановлении транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что Чехия - лидер неформального клуба поддержки украинских дорог. Государство первым направило временные металлические мосты для восстановления сообщения в пострадавших регионах. В 2022 году Чехия подарила Украине 10 переправ.

Напомним, в Украину прибыли грузовики с гуманитарной помощью от Норвегии. Наша страна получила десять мостов стоимостью 30 миллионов норвежских крон (свыше3 миллионов долларов США).

Также временные мостовые конструкции для восстановления движения транспорта предоставит Швеция .

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