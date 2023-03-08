Правительство Чехии одобрило отправку экспертов военной полиции в Украину

В среду, 8 марта, Чехия одобрила отправку экспертов военной полиции в Украину. Они должны присоединиться к расследованию совершенных Россией военных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства страны, о котором идет речь у ČT24.

В Украину могут быть направлены 15 экспертов военной полиции. Они станут частью группы специалистов Международного уголовного суда в Гааге и смогут также выполнять задачи в Нидерландах, связанные с расследованием военных преступлений в Украине.

Чиновники чешской военной полиции по согласованию с Международным уголовным судом в Гааге будут выезжать в Украину и Нидерланды сроком от месяца до полутора месяцев.

Их мандат, который предстоит утвердить парламенту республики, рассчитан до конца 2024 года. Предусмотрены бюджетные расходы на сумму примерно 1,3 млн долларов.