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Уряд Чехії схвалив відправку експертів військової поліції до України

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Чехія, Середа 08 березня 2023 22:55
Уряд Чехії схвалив відправку експертів військової поліції до України Фото: Чехія схвалила відправку експертів військової поліції до України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 8 березня, Чехія схвалила відправку експертів військової поліції до України. Вони мають доєднатися до розслідування скоєних Росією воєнних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду країни, мова про яке йде у ČT24.

В Україну можуть бути направлені до 15 експертів військової поліції. Вони стануть частиною групи фахівців Міжнародного кримінального суду в Гаазі та зможуть також виконувати пов'язані з розслідуванням воєнних злочинів в Україні завдання у Нідерландах.

Службовці чеської військової поліції за погодженням з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі виїжджатимуть в Україну та Нідерланди строком від місяця до півтора місяця.

Їхній мандат, який належить затвердити парламенту республіки, розрахований до кінця 2024 року. Передбачено бюджетні витрати у сумі приблизно 1,3 млн доларів.

Нагадаємо, що Нідерланди направлять дві групи експертів до України у 2023 році, щоб зібрати докази воєнних злочинів.

Адміністрація державних матеріальних резервів Чехії передала Україні нову партію гуманітарних мостів для відновлення сполучення у постраждалих від бойових дій областях.

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