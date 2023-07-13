Урсула фон дер Ляен призвала Путина продлить "зерновое соглашение"

Как заявила фон дер Ляен, в случае отказа Путина продлить соглашение следствием может стать глобальная продовольственная безопасность.

"Мяч сейчас на поле России, и за этим наблюдает весь мир", – сказала она.

Заметим, что ранее Путин в очередной раз угрожал остановить участие России в "зерновом соглашении" в случае, если мир не согласится на условия его страны.

Кроме этого, российский президент рассказал, что не видел письмо от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором тот предлагает варианты продления соглашения.

Следует отметить, что ранее Россия уже угрожала прекратить деятельность "зернового соглашения". Страна потребовала выполнить ее условия. Однако впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о продлении "зернового соглашения" еще на два месяца.

Зерновое соглашение

В июле прошлого года ООН и Турция выступили посредниками в рамках Черноморской зерновой инициативы с Москвой и Киевом, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением России и блокадой украинских черноморских портов.

Москва пригрозила не продлевать соглашение после 18 июля, если не будет выполнен ряд требований, включая устранение препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Россия настаивает на возобновлении снабжения аммиака по трубопроводу через Украину в черноморский порт Одесса, который простаивает с прошлого года.

Ранее Financial Times писала, что Европейский Союз рассматривает возможность как уступку Москве согласиться на создание подсанкционным Россельхозбанком дочерней компании, подключенной к SWIFT.

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