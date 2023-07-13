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Путин снова угрожает "приостановить" участие России в "зерновом соглашении"

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Четверг 13 июля 2023 19:37
Путин снова угрожает "приостановить" участие России в "зерновом соглашении" Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Диктатор Владимир Путин в очередной раз грозится остановить участие России в "зерновом соглашении" в случае, если мир не согласится на условия его страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил журналистам российских пропагандистских каналов.

Путин заявил, что Россия прекратит свое участие в "зерновом соглашении" в том случае, если другая сторона откажется выполнять условия страны-агрессора.

"Как одна из опций, не сначала продления, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, а потом наше участие. Что я имею в виду, мы можем приостановить наше участие в сделке, и если все еще говорят, что все данные нам обещания будут выполнены, так пусть выполнят это обещание. Мы сразу же присоединимся к этому соглашению", - сказал он.

Путин посетовал, что другая сторона "зернового соглашения" не выполнила ни одного пункта, связанного с интересами РФ. Он заявил, что Россия якобы добровольно каждый раз продолжала действие договоренностей.

Кроме этого, российский президент рассказал, что не видел письмо от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором тот предлагает варианты продления соглашения.

Следует отметить, что ранее Россия уже угрожала прекратить деятельность "зернового соглашения". Страна потребовала выполнить ее условия. Однако впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о продлении "зернового соглашения" еще на два месяца.

Зерновое соглашение

В июле прошлого года ООН и Турция выступили посредниками в рамках Черноморской зерновой инициативы с Москвой и Киевом, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением России и блокадой украинских черноморских портов.

Москва пригрозила не продлевать соглашение после 18 июля, если не будет выполнен ряд требований, включая устранение препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Россия настаивает на возобновлении снабжения аммиака по трубопроводу через Украину в черноморский порт Одесса, который простаивает с прошлого года.

Ранее Financial Times писала, что Европейский Союз рассматривает возможность как уступку Москве согласиться на создание подсанкционным Россельхозбанком дочерней компании, подключенной к SWIFT.

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