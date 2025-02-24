Урсула фон дер Ляйен высказалась о снятии санкций с России: возможно ли это

Президент Еврокомиссии отметила, что санкции имеют огромное влияние на экономику России.

"Становится очевидно, что если Россия демонстрирует фактами свое действительное видение и желание сформировать этот мир, то тогда можно будет говорить о санкциях. Сначала нам надо увидеть, что действительно есть стремление со стороны России, в виде каких-то фактов получить мир", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, пока нет долговременного соглашения о мире, поэтому рано говорить о потенциальном снятии санкций с России.

"Этот разговор можно будет ввести только после того, как мы увидим какие-то конкретные шаги со стороны российской стороны", - отметила президент Еврокомиссии.