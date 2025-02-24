Урсула фон дер Ляйен высказалась о снятии санкций с России: возможно ли это

Пока рано говорить о потенциальном снятии европейских санкций с России. Сначала нужно, чтобы РФ фактами продемонстрировала, что действительно стремится к миру.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с представителями СМИ по итогам пленарного заседания "Поддерживай Украину".
Президент Еврокомиссии отметила, что санкции имеют огромное влияние на экономику России.
"Становится очевидно, что если Россия демонстрирует фактами свое действительное видение и желание сформировать этот мир, то тогда можно будет говорить о санкциях. Сначала нам надо увидеть, что действительно есть стремление со стороны России, в виде каких-то фактов получить мир", - сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, пока нет долговременного соглашения о мире, поэтому рано говорить о потенциальном снятии санкций с России.
"Этот разговор можно будет ввести только после того, как мы увидим какие-то конкретные шаги со стороны российской стороны", - отметила президент Еврокомиссии.
Напомним, сегодня, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, Совет ЕС принял широкомасштабный 16-й пакет экономических и индивидуальных санкций против РФ. Пакет затрагивает важные секторы российской экономики.
К тому же ЕС уже работает над 17-м пакетом санкций против России. Министры иностранных дел сегодня обсудили ссылки военной помощи для Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.