Евросоюз работает над 17 пакетом санкций против РФ, - Каллас
Европейский Союз уже работает над 17-м пакетом санкций против России. Министры иностранных дел сегодня обсудили усиление военной помощи для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас во время пресс-конференции совета министров ЕС по иностранным делам.
"Никто в Европе не хочет продолжения войны, и никто не хочет продолжения войны меньше, чем украинцы. Они хотят достичь мира на своей территории. Именно поэтому мы должны быть действительно сильными в действиях против агрессора и достигать мира через силу. Сегодня мы приняли важные решения - 16 пакет санкций, и продолжаем работать над 17 пакетом", - отметила она.
По ее словам, министры иностранных дел европейских стран обсудили новые инициативы по усилению военной помощи для Украины. Детали будут решаться во время чрезвычайного Европейского саммита 6 марта.
"Мы должны поставить Украину в позицию силы. Украина должна быть способной сказать "нет" плохой сделке", - подчеркнула Каллас.
Санкции ЕС против России
Напомним, что 16 пакет санкций против России затрагивает важные секторы российской экономики. Значительный пакет из 83 пунктов, который состоит из 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Кая Каллас заявила, что этот новый раунд санкций направлен не только против российского теневого флота, но и против тех, кто поддерживает эксплуатацию опасных нефтяных танкеров, контроллеров видеоигр, которые пилотируют беспилотники, банков, которые обходят наши санкции, и пропагандистских СМИ, которые распространяют ложь.