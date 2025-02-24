Урсула фон дер Ляєн висловилася про зняття санкцій з Росії: чи можливо це

Президент Єврокомісії зазначила, що санкції мають величезний вплив на економіку Росії.

"Стає очевидно, що якщо Росія демонструє фактами своє дійсне бачення і бажання сформувати цей мир, то тоді можна буде говорити про санкції. Спочатку нам треба побачити, що дійсно є прагнення з боку Росії, у вигляді якихось фактів отримати мир", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, наразі немає довготривалої угоди про мир, тому зарано говорити про потенційне зняття санкцій з Росії.

"Цю розмову можна буде ввести лише після того, як ми побачимо якісь конкретні кроки з боку російської сторони", - зазначила президент Єврокомісії.