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Урсула фон дер Ляєн висловилася про зняття санкцій з Росії: чи можливо це

Понеділок 24 лютого 2025 17:12
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Урсула фон дер Ляєн висловилася про зняття санкцій з Росії: чи можливо це Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі зарано говорити про потенційне зняття європейських санкцій з Росії. Спочатку потрібно, щоб РФ фактами продемонструвала, що дійсно прагне до миру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками пленарного засідання "Підтримуй Україну".

Президент Єврокомісії зазначила, що санкції мають величезний вплив на економіку Росії.

"Стає очевидно, що якщо Росія демонструє фактами своє дійсне бачення і бажання сформувати цей мир, то тоді можна буде говорити про санкції. Спочатку нам треба побачити, що дійсно є прагнення з боку Росії, у вигляді якихось фактів отримати мир", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, наразі немає довготривалої угоди про мир, тому зарано говорити про потенційне зняття санкцій з Росії.

"Цю розмову можна буде ввести лише після того, як ми побачимо якісь конкретні кроки з боку російської сторони", - зазначила президент Єврокомісії.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, сьогодні, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Рада ЄС ухвалила широкомасштабний 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти РФ. Пакет зачіпає важливі сектори російської економіки.

До того ж ЄС вже працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії. Міністри закордонних справ сьогодні обговорили посилання військової допомоги для України.

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