Урсула фон дер Ляєн висловилася про зняття санкцій з Росії: чи можливо це
Наразі зарано говорити про потенційне зняття європейських санкцій з Росії. Спочатку потрібно, щоб РФ фактами продемонструвала, що дійсно прагне до миру.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками пленарного засідання "Підтримуй Україну".
Президент Єврокомісії зазначила, що санкції мають величезний вплив на економіку Росії.
"Стає очевидно, що якщо Росія демонструє фактами своє дійсне бачення і бажання сформувати цей мир, то тоді можна буде говорити про санкції. Спочатку нам треба побачити, що дійсно є прагнення з боку Росії, у вигляді якихось фактів отримати мир", - сказала фон дер Ляєн.
За її словами, наразі немає довготривалої угоди про мир, тому зарано говорити про потенційне зняття санкцій з Росії.
"Цю розмову можна буде ввести лише після того, як ми побачимо якісь конкретні кроки з боку російської сторони", - зазначила президент Єврокомісії.
Санкції ЄС проти Росії
Нагадаємо, сьогодні, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Рада ЄС ухвалила широкомасштабний 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти РФ. Пакет зачіпає важливі сектори російської економіки.
До того ж ЄС вже працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії. Міністри закордонних справ сьогодні обговорили посилання військової допомоги для України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.