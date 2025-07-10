Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен останется во главе Европейской комиссии. За вотум недоверия в Европейском парламенте проголосовали только 175 депутатов против - 360.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европарламента.
Число голосов "за" оказалось значительно ниже двух третей, необходимых для успеха предложения об отставке фон дер Ляйен и всей Еврокомиссии.
За это предложение проголосовали правые группы "Патриоты Европы" и "Европа суверенных наций", а также другие европейские консерваторы и реформисты и несколько делегаций левых.
Фон дер Ляйен, которая не присутствовала на заседании парламента во время голосования, находится сейчас в Риме на конференции по восстановлению Украины.
Неудачная попытка анктиваксеров
Напомним, вопрос о недоверии главе Еврокомиссии поставили крайне правые депутаты. Большинство фракций Европарламента открыто отказались поддержать инициативу.
"Это взято прямо из старого пособия экстремистов, оно поляризует общество, подрывает доверие к демократии", - подчеркнула глава Еврокомиссии, обвинив автора инициативы, евродепутата от Румынии Георге Пиперю, в масштабных фальсификациях.
Критика в адрес фон дер Ляйен вызвана историе вокруг ее переписки с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой во время пандемии ковида. The New York Times пыталась через суд добиться доступа к переписке, утверждая, что в 2021 году руководители ЕК и Pfizer обсуждали закупку 1,8 млрд доз вакцины для нужд ЕС за 35 млрд евро.
Издание заподозрило фон дер Ляйен в том, что та "оказывала непосредственное влияние" на переговорный процесс, а количество закупаемых доз якобы могло значительно превышать потребности.
Урсула фон дер Ляйен возглавляет рейтинг позитивного отношения украинцев к иностранным политикам.
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