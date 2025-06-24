Европа разрабатывает концепцию сдерживания: фон дер Ляйен назвала дедлайн
Страны Европы совместно работают над концепцией сдерживания любой внешней агрессии, которая должна быть готова уже к 2030 году.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление на Форуме оборонных индустрий.
"Мы знаем, что Россия будет способна испытать наши обязательства по взаимной обороне в течение следующих пяти лет. К 2030 году Европа должна иметь все необходимое для создания надежного сдерживания. Это то, что мы называем концепцией "Готовность 2030", - отметила председатель Еврокомиссии.
По ее словам, ее создание требует нового мышления от всех. Так, нужно быть готовыми выйти из зоны комфорта, искать новые способы работы, объединяя технологии и оборону, гражданский и военный секторы в Европе и за ее пределами.
"Я глубоко убеждена, что с правильным мышлением мы можем сдерживать всех, кто стремится нанести нам вред", - добавила фон дер Ляйен.
Европа готовится к возможной войне с Россией
Напомним, после российского полномасштабного вторжения в Украину в Европе начали опасаться агрессии РФ и активно готовиться к ней. В частности, перевооружать свои армии, разрабатывать планы отражения возможного нападения.
Недавно стало известно, что немецкая армия разработала стратегический документ, в котором определила Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и Европы в целом.
А до этого в немецком Бундесвере предупреждали, что Россия готовится к войне с НАТО. И может быть готовой к ней уже к концу этого десятилетия, говорилось в докладе армии, который получили немецкие медиа.
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