Рівень підтримки незалежності України досяг рекордного значення

Фото: Майдан Незалежності (РБК-Україна)

За останні роки підтримка незалежності значно зросла

В Україні у 2019 році зафіксовано рекордну за весь період досліджень кількість тих, хто підтримав би проголошення незалежності України. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, якби сьогодні перед українцями знову постав вибір про незалежність країни, то 82% проголосували б за (в 2012 році таких було 62%).

Найбільше тих, хто підтримав проголошення гезалежності України, на Заході (92%). У Центрі таких респондентів 85%, на Півдні - 75%, на Сході - 69%. Тих, хто дотримується протилежної думки, більше в південно-східних областях (від 20 до 23%). Також відносно більше тих, хто не підтримав би сьогодні незалежність України серед старшого покоління і бідних верств населення, зазначили соціологи.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 7-12 серпня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Метод: Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, дві третини (66%) українців не хочуть відновлення Радянського Союзу. Хочуть відновлення СРСР 11% респондентів і ще 22% теж хочуть, але розуміють, що в сучасних умовах це нереально.

Відзначимо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) восени 2018 року, серед офіційних свят День Незалежності України є важливим для 22% українців.