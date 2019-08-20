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На День незалежності українці відпочиватимуть три дні

Новини » Суспільство    20.08.2019 - 13:54
На День незалежності українці відпочиватимуть три дні
Фото: Майдан Незалежності (РБК-Україна)

Вихідний день переноситься з суботи, 24 серпня, на понеділок

Для працівників з п'ятиденним робочим тижнем у зв'язку з святкуванням Дня незалежності буде три вихідних дні підряд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статті 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, вихідний день у суботу, 24 серпня, на який припадає День Незалежності України, переноситься на понеділок, 26 серпня.

Зазначимо, в серпні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде десять вихідних днів і 21 робочий.

Нагадаємо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) восени 2018 року, серед офіційних свят День Незалежності України є важливим для 22% українців.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.

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