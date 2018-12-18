Абсолютна більшість українців проти відновлення СРСР

Ілюстративне фото (УНІАН)

Соціологи виявили кореляцію між бажанням громадян повернутися в СРСР та в Україну до 2014 року

Дві третини (66%) українців не прагнуть відновлення Радянського Союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, прагнуть відновлення СРСР 11% респондентів і ще 22% - теж прагнуть, але розуміють, що за сучасних умов це нереально.

Порівняно з аналогічним опитуванням у листопаді 2016 року результат практично не змінився.

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Як зазначають соціологи, порівнявши відповіді респондентів, також з’ясувалося, що існує суттєва кореляція між ностальгією за Радянським Союзом та бажанням повернутися в "Україну до 2014 року. Понад 22% опитаних одночасно висловили бажання повернутися в "Україну до 2014 року" та відновити Радянський Союз.

Опитування проведено Центром Разумкова 21-27 червня 2018 року в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Росією територій. Опитано 2 021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, відносна більшість українців (48%) не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 31% респондентів, "скоріше ні" - 17%.