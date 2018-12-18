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Абсолютна більшість українців проти відновлення СРСР

Новини » Політика    18.12.2018 - 14:17
Абсолютна більшість українців проти відновлення СРСР
Ілюстративне фото (УНІАН)

Соціологи виявили кореляцію між бажанням громадян повернутися в СРСР та в Україну до 2014 року

Дві третини (66%) українців не прагнуть відновлення Радянського Союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, прагнуть відновлення СРСР 11% респондентів і ще 22% - теж прагнуть, але розуміють, що за сучасних умов це нереально.

Порівняно з аналогічним опитуванням у листопаді 2016 року результат практично не змінився.

Абсолютна більшість українців проти відновлення СРСР

razumkov.org.ua

Як зазначають соціологи, порівнявши відповіді респондентів, також з’ясувалося, що існує суттєва кореляція між ностальгією за Радянським Союзом та бажанням повернутися в "Україну до 2014 року. Понад 22% опитаних одночасно висловили бажання повернутися в "Україну до 2014 року" та відновити Радянський Союз.

Опитування проведено Центром Разумкова 21-27 червня 2018 року в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Росією територій. Опитано 2 021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, відносна більшість українців (48%) не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 31% респондентів, "скоріше ні" - 17%.

Відносна більшість громадян проти повернення в Україну до 2014 року Війський стан підтримали лише 30% українців
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