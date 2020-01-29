Українці назвали головні проблеми країни

Фото: хабар (РБК-Україна)

Крім корупції та війни на Донбасі, громадян хвилює засилля олігархів та непрофесіоналізм політиків

Наприкінці 2019 року громадяни вважали головними проблемами, що найбільше заважають розвитку України, корупцію (69%), війну на Донбасі (69%). Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Крім того, українці назвали засилля олігархів в економіці (31%), відсутність професіоналів у владі (25%) та міграцію, виїзд працездатного населення з країни (25%).

Також громадяни вважають проблемами популізм політиків (17%), пасивність громадян (12%), відсутність вагомих інвестицій в економіку (12%), зовнішнє управління (9%), розрив відносин з Росією, орієнтація на Захід (7%).

dif.org.ua

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року серед 2018 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного в листопаді 2019 року, більшість українців вважають, що нова влада (президент Володимир Зеленський, Кабінет міністрів, Верховна рада, правоохоронні органи) не справляються з головними завданнями.

Як повідомляло РБК-Україна, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в жовтні 2019 року, свідчать що позитивні зрушення в Україні за останній рік спостерігаються у декількох сферах життя, але найбільше - у стані доріг, стабільності національної валюти та свободи слова.