ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Третина українців готові обміняти права і свободи на гроші

Новини » Політика     29.01.2020 - 13:27
Третина українців готові обміняти права і свободи на гроші
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Найбільше бажаючих відмовитися від свободи проживає на сході України

Наприкінці 2019 року згодні поступитися державі часткою прав і свобод в обмін на власний добробут 33% громадян, що дещо більше, ніж у 2018 році (26%). Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, у 2019 році дещо більше - 42% респондентів (36% у 2018 році) заради особистої свободи та дотримання всіх громадянських прав готові терпіти певні матеріальні труднощі. А 25% (39% у 2018 році) не змогли зробити вибір між цими альтернативами.

Східний регіон відрізняється від решти тим, що його мешканці готові поступитися часткою прав і свобод в обмін на добробут - 42% проти 31% тих, хто на це не згодний.

Крім того, 48% респондентів у віці 18-29 років згодні терпіти матеріальні труднощі заради свободи.

Третина українців готові обміняти права і свободи на гроші

dif.org.ua

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року серед 2018 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, наприкінці 2019 року громадяни вважали головними проблемами, що найбільше заважають розвитку України, корупцію (69%), війну на Донбасі (69%).

Як повідомляло РБК-Україна, нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, наприкінці 2019 року 71% українців вважали, що держава повинна надавати максимум безкоштовних послуг - освіта, медицина, пенсія, навіть якщо доведеться збільшити податки.

Більше 70% українців хочуть від держави максимум безкоштовних послуг Українці назвали головні проблеми країни
Новини України опроссвобода словаденьги
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся