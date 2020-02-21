ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рівень довіри українців до уряду та прем’єра суттєво знизився

Новини » Політика     21.02.2020 - 10:17
Рівень довіри українців до уряду та прем’єра суттєво знизився
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Більшість українців не довіряють ані уряду, ані його очільнику Гончаруку

У лютому 2020 уряду України довіряють 28% українців, не довіряють - 64,5%, респондентів. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даним опитування, висловлюють довіру прем’єр-міністру України Олексію Гончаруку 25% опитаних, не довіряють - 63% респондентів.

Рівень довіри українців до уряду та прем’єра суттєво знизився

Як зазначають соціологи, рівень довіри до уряду істотно знизився протягом останніх місяців. Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли - лише 22%.

У лютому 2020 року повністю підтримують діяльність уряду України 6% респондентів, підтримують окремі заходи - 34%, не підтримують - 51%.

Рівень довіри українців до уряду та прем’єра суттєво знизився

За даними опитування, діяльність прем’єр-міністра України Олексія Гончарука повністю підтримують 6%, підтримують окремі заходи - 29,5%, не підтримують - 52%.

Рівень довіри українців до уряду та прем’єра суттєво знизився

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, в кінці листопада 2019 року більшість українців вже негативно оцінювали діяльність нової Верховної Ради і Кабінету міністрів. Оцінка роботи парламенту в порівнянні з початку листопада погіршилася: на 9 процентних пунктів менше стало тих, хто схвалює його роботу (45% і 36%) і на 12 процентних пунктів стало більше не схвалює роботу Ради (з 40% до 52%).

Відзначимо, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що дані опитування, проведеного в листопаді 2019 року, свідчать про закінчення "медового місяця" нової влади і народу.

Рада сьогодні заслухає звіт Кабміну про діяльність за 2019 рік Комітет Ради розгляне закон Кабміну про компенсацію за борги по зарплатах
Новини України Кабінет Міністрів Україниопросправительство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся