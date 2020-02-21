Рівень довіри українців до уряду та прем’єра суттєво знизився

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Більшість українців не довіряють ані уряду, ані його очільнику Гончаруку

У лютому 2020 уряду України довіряють 28% українців, не довіряють - 64,5%, респондентів. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даним опитування, висловлюють довіру прем’єр-міністру України Олексію Гончаруку 25% опитаних, не довіряють - 63% респондентів.

Як зазначають соціологи, рівень довіри до уряду істотно знизився протягом останніх місяців. Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли - лише 22%.

У лютому 2020 року повністю підтримують діяльність уряду України 6% респондентів, підтримують окремі заходи - 34%, не підтримують - 51%.

За даними опитування, діяльність прем’єр-міністра України Олексія Гончарука повністю підтримують 6%, підтримують окремі заходи - 29,5%, не підтримують - 52%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, в кінці листопада 2019 року більшість українців вже негативно оцінювали діяльність нової Верховної Ради і Кабінету міністрів. Оцінка роботи парламенту в порівнянні з початку листопада погіршилася: на 9 процентних пунктів менше стало тих, хто схвалює його роботу (45% і 36%) і на 12 процентних пунктів стало більше не схвалює роботу Ради (з 40% до 52%).

Відзначимо, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що дані опитування, проведеного в листопаді 2019 року, свідчать про закінчення "медового місяця" нової влади і народу.