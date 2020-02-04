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Рейтинг Зеленського продовжив падіння в 2020 році

Новини » Політика     04.02.2020 - 12:12
Рейтинг Зеленського продовжив падіння в 2020 році
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Рейтинг Зеленського знизився до 59%

Рейтинг президента України Володимира Зеленського продовжив падіння у 2020 році, опустившись до позначки 59%. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з даними опитування, лідером довіри серед політиків залишається Зеленський: довіряють йому 59%, не довіряють - 32%.

Рівень довіри до інших ключових політиків має негативний баланс. Спікеру Дмитру Разумкову довіряють 26%, не довіряють - 44%, лідеру фракції ОПЗЖ Юрію Бойку - 25% і 56% відповідно, лідеру "Голосу" Святославу Вакарчуку - 22% і 62%, прем'єру Олексію Гончаруку - 20% і 53%, лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко - 20% і 73%, лідеру "ЄС" Петра Порошенка - 15% і 78%.

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 22-26 січня 2020 року.

Нагадаємо, в кінці 2019 року Зеленському довіряли понад 60% українців.
За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, Зеленському довіряли 62%, не довіряли - 31%.

Також в кінці 2019 року більшість громадян (51%) не могли назвати жодної успішної реформи нової влади, що більше ніж у 2018 році (41%).

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