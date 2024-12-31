Урезание выплат и выборочное предоставление защиты. Что ждет беженцев в Европе в 2025 году

Более 4,2 миллиона украинцев получили временную международную защиту в странах Европейского Союза. Больше всего беженцев проживают в Германии, Польше и Чехии. С 2025 года ряд стран готовит изменения в программах помощи нашим гражданам, а также предоставление особого статуса.

РБК-Украина рассказывает о том, какие изменения ждут украинских беженцев в 2025 году в Европе.

Польша

С 2025 года Польша планирует ввести карту быта CUKR для украинцев, которые имеют PESEL UKR, что дает право на легальное пребывание в стране до 30 сентября 2025 года (по состоянию на сейчас) и получения социальных гарантий. Новая карта CUKR позволит украинцам жить в Польше в течение 3 лет и легально работать там.

CUKR смогут оформить только те украинцы, которые имели статус Pesel UKR по состоянию на 4 марта 2024 года и имеют его на момент подачи документов. Для регистрации заявок создадут специальный онлайн-ресурс, но дату старта его работы еще не сообщают.

В Польше заявляют, что карта CUKR - это возможность для украинцев перейти из статуса беженца в статус мигранта, программа ориентирована прежде всего на то, чтобы задержать в стране перспективную молодежь. Эту карту можно назвать аналогом "зеленой карты" в США и "голубой" в Европе.

Отметим, что после получения карты CUKR, украинцы смогут выезжать из Польши не более чем на полгода.

Добавим также, что в Польше зарегистрировано 981 335 беженцев из Украины, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по состоянию на конец октября 2024 года.

Украинцы смогут получить карту CUKR, которая предусматривает легальное пребывание в стране в течение 3 лет (фото: Getty Images)

Германия

С начала 2025 года Правительство Германии будет снижать на 30% в течение трех месяцев выплаты по программе Bürgergeld, если беженец откажется от выгодной вакансии. Стандартная сумма помощи составляет 563 евро в месяц для одиноких взрослых, 506 евро для одного супруга, 471 евро для подростков и 357 евро для детей.

По мнению немецких властей, урезание выплат должно мотивировать беженцев трудоустроиться и одновременно уменьшить нагрузку на бюджет. Сейчас в стране более 1,1 миллиона наших граждан находятся под международной защитой, из них 700 тысяч - трудоспособного возраста. Летом 266 тысяч беженцев уже официально работали.

Вместе с этим в конце 2024 года в Германии ряд крупных компаний объявили о массовых увольнениях, поэтому приоритеты власти могут измениться - прежде всего будут брать на работу местных квалифицированных работников, попавших под сокращение, а уже потом - беженцев.

Отметим, что в феврале в Германии пройдут парламентские выборы. Эксперты заявляют, что новая власть может существенно урезать помощь украинским беженцам, но пока это лишь предположение.

Весомые изменения для беженцев могут ввести после парламентских выборов в Германии (фото: Getty Images)

Чехия

Чехия продлила временную защиту для украинских беженцев еще на один или два года. Соответствующий закон Lex Ukraine VII Правительство страны приняло в декабре. Напомним, без этого нововведения украинцы могли находиться в Чехии до марта 2025 года. Также добавим, что сейчас в стране под защитой находится около 380 тысяч наших граждан.

Закон предоставит возможность беженцам со стабильной работой подавать документы на получение разрешения на постоянное место жительства через пять лет.

Нововведения начнут действовать в начале февраля, после того, как состоится обсуждение в Сенате и закон подпишет президент.

В Чехии находится около 380 тысяч украинских беженцев (фото: Getty Images)

Словакия

С 1 марта 2025 года Словакия меняет условия пребывания новоприбывших украинских беженцев. Они смогут проживать в специальных центрах только в течение 60 дней (раньше было 120 дней). А выплаты на проживание с весны будут предоставлять только в течение первых двух месяцев.

Однако эти нововведения не будут касаться незащищенных слоев населения, а именно людей в возрасте от 65 лет, детей до 5 лет и одиноких опекунов детей. Они смогут получать помощь на прежних условиях.

Словакия сократила срок предоставления жилья для беженцев, которые будут прибывать в страну (фото: Getty Images)

Швейцария

В Швейцарии рассматривают возможность ограничить предоставление разрешений S для украинских беженцев, который дает право на международную защиту, социальные выплаты и официальное трудоустройство. Его хотят давать только тем, кто выезжает из зоны боевых действий или оккупированных территорий. В начале декабря соответствующее решение частично приняла Палата представителей в Швейцарии, но против него выступает часть профильного комитета Палаты.

Отметим, что в Швейцарии статус S получили более 66 тысяч украинцев, по состоянию на конец лета 2024 года. Вместе с тем, с 2022 года страна отклонила почти 2 500 заявок на получение этого разрешения и еще 26 тысяч аннулировала.

Также до февраля 2025 года Правительство страны должно подготовить законодательные изменения, которые облегчат трудоустройство украинских беженцев. В частности, вместо разрешительного порядка планируют ввести уведомительный. После получения работы беженцы смогут менять кантон (административную единицу) проживания, но будут обязаны участвовать в социально-интеграционных программах.

Напомним, что Швейцария продлила действие защиты украинских беженцев до 4 марта 2026 года.

Беженцы смогут устроиться на работу по упрощенной процедуре (фото: Getty Images)

Великобритания

Великобритания планирует продлить на полтора года срок действия виз для украинских беженцев. Заявки на продление начнут принимать с 4 февраля 2025 года, их должны рассмотреть в течение 8 недель. Важно, что в этот период беженцам нельзя выезжать за пределы страны.

Отметим, что в Великобритании иностранцы могут подать документы на постоянное проживание после 10 лет пребывания в стране. При этом, в этот период не засчитывается срок в статусе беженца.

Добавим, что Объединенное королевство приютило более 200 тысяч украинцев, которые бежали от войны.

Беженцы в Великобритании смогут продлить срок действия визы на 18 месяцев (фото: Getty Images)

Ирландия

С марта 2025 года Ирландия планирует ограничить количество беженцев, которые пользуются бесплатным жильем. Из государственного жилья прежде всего выселят тех украинцев, которые прожили в нем дольше всех.

Также могут ввести ограничения в социальной помощи для тех беженцев, чей доход превышает установленный уровень. Таким образом Правительство планирует сократить расходы из бюджета. Нововведения не будут касаться людей из особо уязвимых слоев населения - пенсионеров, детей и лиц с инвалидностью. Отметим, что эти инициативы еще обсуждаются.

Напомним, что с лета 2024 года в Ирландии закрыли почти 190 центров размещения украинцев, а также власть ограничила срок бесплатного проживание до 90 дней для новоприбывших беженцев.

Программа Украины по возвращению беженцев домой

В начале 2025 года украинская власть хочет начать реализацию программы по возвращению беженцев домой. Для этого должны создать все необходимые экономические, социальные стимулы, в частности привлекать наших граждан к работе на оборонных предприятиях. Однако, пока деталей программы не раскрывают.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, "пилотный проект" должен начаться с Германии, поскольку уже ведутся соответствующие переговоры с Правительством этой страны.

При этом старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, кандидат экономических наук Алексей Позняк считает, что "никакого принудительного возвращения беженцев домой не может быть".

Добавим также, что из-за военных действий из Украины выехали более 5 миллионов человек, по оптимистичным прогнозам демографов после войны домой вернется не более половины.