Швейцария продлила статус защиты для украинских беженцев до 2026 года
Правительство Швейцарии продлило временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2026 года. Все меры социальной поддержки владельцев статуса S сохраняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства.
В правительстве Швейцарии отметили, что ситуация с безопасностью в Украине "не изменится в обозримом будущем". Поэтому власти страны решили не отменять статус защиты до 4 марта 2026 года, если только ситуация с безопасностью "коренным образом не изменится".
"Такая мера дополнительно прояснит миграционную ситуацию для всех заинтересованных лиц, а также для власти кантонов, общин, муниципалитетов и работодателей. Учитывая необходимость дальнейших действий в сфере социальной интеграции украинских беженцев", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что особенно это касается трудовой интеграции. Швейцарское правительство решило также дополнительно расширить и углубить уже действующие программы и меры поддержки беженцев из Украины.
Защита украинских беженцев в Швейцарии
Статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года. Украинцы, имеющие этот статус, не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую поддержку и медицинскую помощь.
На конец августа около 66 тысяч украинцев имеют статус защиты S в Швейцарии.
В ноябре прошлого года он был продлен до 4 марта 2025 года.
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