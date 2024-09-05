Швейцария продлила статус защиты для украинских беженцев до 2026 года

Правительство Швейцарии продлило временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2026 года. Все меры социальной поддержки владельцев статуса S сохраняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства.

В правительстве Швейцарии отметили, что ситуация с безопасностью в Украине "не изменится в обозримом будущем". Поэтому власти страны решили не отменять статус защиты до 4 марта 2026 года, если только ситуация с безопасностью "коренным образом не изменится".

"Такая мера дополнительно прояснит миграционную ситуацию для всех заинтересованных лиц, а также для власти кантонов, общин, муниципалитетов и работодателей. Учитывая необходимость дальнейших действий в сфере социальной интеграции украинских беженцев", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что особенно это касается трудовой интеграции. Швейцарское правительство решило также дополнительно расширить и углубить уже действующие программы и меры поддержки беженцев из Украины.