ua en ru
Чт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швейцария продлила статус защиты для украинских беженцев до 2026 года

Швейцария, Четверг 05 сентября 2024 19:20
UA EN RU
Швейцария продлила статус защиты для украинских беженцев до 2026 года Фото: Швейцария продлила статус защиты для украинских беженцев до 2026 года (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Швейцарии продлило временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2026 года. Все меры социальной поддержки владельцев статуса S сохраняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства.

В правительстве Швейцарии отметили, что ситуация с безопасностью в Украине "не изменится в обозримом будущем". Поэтому власти страны решили не отменять статус защиты до 4 марта 2026 года, если только ситуация с безопасностью "коренным образом не изменится".

"Такая мера дополнительно прояснит миграционную ситуацию для всех заинтересованных лиц, а также для власти кантонов, общин, муниципалитетов и работодателей. Учитывая необходимость дальнейших действий в сфере социальной интеграции украинских беженцев", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что особенно это касается трудовой интеграции. Швейцарское правительство решило также дополнительно расширить и углубить уже действующие программы и меры поддержки беженцев из Украины.

Защита украинских беженцев в Швейцарии

Статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года. Украинцы, имеющие этот статус, не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую поддержку и медицинскую помощь.

На конец августа около 66 тысяч украинцев имеют статус защиты S в Швейцарии.

В ноябре прошлого года он был продлен до 4 марта 2025 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Война в Украине
NEWS
От Рады до СИЗО. Кто такой Нестор Шуфрич и за что его судят
От Рады до СИЗО. Кто такой Нестор Шуфрич и за что его судят
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ