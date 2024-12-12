В Кабмине занялись вопросом возвращения украинцев из Германии, выехавших во время войны
Премьер Украины Денис Шмыгаль надеется, что все украинцы, выехавшие в Германию во время войны, вернутся в страну. Уже сделаны первые шаги в этом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
Так, по его словам, правительство "абсолютно заинтересовано в возвращении в нашу страну всех украинцев, которые выехали в первые дни войны или после нее".
"Всем украинским беженцам рады в Украине, во время или после этой войны, мы ждем этих людей", - сказал Шмыгаль.
Киев также уже обсудил технические детали возвращения с правительством Германии.
"Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и находить решения, как мы можем вернуть всех украинцев как можно скорее", - добавил глава украинского правительства.
Визит Шмыгаля в Германию
11 декабря глава Кабмина Денис Шмыгаль вместе с правительственной командой отправился в Берлин. Премьер встретился с федеральным канцлером Олафом Шольцом, вице-канцлером Робертом Габеком и участвовал в Украинско-немецком бизнес-форуме.
По результатам переговоров глава правительства сделал ряд заявлений. В частности, Шмыгаль объяснил Шольцу важность членства Украины в НАТО и сообщил, что в Украине могут производить противотанковое оружие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.