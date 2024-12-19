От оплаты за коммунальные до расходов на рестораны. Сколько стоит жизнь в Украине и Европе

В Украине цены за последний год выросли более чем на 10%, но, даже несмотря на это, стоимость жизни у нас остается значительно дешевле, чем во многих странах Европы.

РБК-Украина со ссылкой на статистику Numbeo рассказывает, сколько стоит жизнь в Украине и странах Европы, в которых сейчас больше всего наших граждан.

Какая стоимость жизни в Украине

Семья из четырех человек в Украине тратит примерно 62,343 гривны, не считая арендной платы. Расходы на одного человека составляют 18,043 гривны.

Среднемесячная зарплата украинцев после уплаты налогов составляет 17 989,29 грн. Аренда однокомнатной квартиры в центре города обходится в 14 тысячи гривен, на окраинах более 10 тысяч гривен. Коммунальные услуги за квартиру 85 кв. м составляют 3 491,09 гривен.

За частный детский сад украинцы в среднем платят 11 974,19 гривны в месяц, а за абонемент в фитнес-клуб 927,69 гривны.

Разовый проезд в общественном транспорте в среднем стоит 14 гривен, проездной на месяц - 390 гривен. За километр поездки в такси украинцы платят 12 гривен, а заправляют авто по 55,3 гривны за литр бензина.

Средний чек в заведениях питания составляет 260 гривен с человека, в ресторане - 1000 гривен за двух людей, поход в McDonalds обходится в 224,50 гривны на одного.

Для сравнения стоимости жизни мы выбрали европейские страны, в которых больше всего сейчас проживает украинских беженцев. Лидером является Германия, там 1,2 миллиона наших граждан, которые сбежали от войны. Более 950 тысяч в Польше, 370 тысяч в Чехии и более 200 тысяч в Великобритании.

В среднем один украинец тратит в месяц 18 тысяч гривен (фото: Getty Images)

Во сколько обходится жизнь в Польше

Семья из четырех человек в Польше в среднем тратит 9 840,1 злотых (100 865,6 гривны) в месяц, а один человек 2 982,0 злотого (30 567 гривны). В этих расходах не учтена арендная плата. Стоимость жизни в Польше в среднем на 61,3% выше, чем в Украине.

Поляки зарабатывают 6,036 злотого в месяц (62 351 гривну). За аренду однокомнатной квартиры вблизи центра города отдают более 3 035 злотых (31 351 гривна), а на окраине города - 2 413 злотых (24 926 гривен). Это на 114,3% дороже, чем в Украине. Коммунальные услуги за квартиру 85 кв. м обходятся в 1 079 злотых (11 146 гривен) в месяц.

Стоимость частных детских садов составляет 1 478 злотых (15 267 гривен) в месяц, а абонементов в фитнес-клуб - 139,49 злотого (1 440,93 гривны).

За билет в общественном транспорте в среднем платят 4,4 злотого (45,45 гривны), проездной на месяц стоит 119 злотых (1 229 гривен). За 1 км поездки в такси придется заплатить 3,10 злотого (32,02 грн), за 1 л бензина - 6,49 злотого (67 гривен).

Обед в заведении питания среднего уровня обойдется в 40 злотых (413 гривен) на человека, а в ресторане на двоих - 180,00 злотых (1 859 гривен). Средний чек в McDonalds для одного человека составляет 30,95 злотых (319 гривен).

Стоимость жизни в Польше для одного человека составляет 2 982 злотых (фото: Getty Images)

Сколько в среднем тратят на жизнь в Германии

В Германии среднестатистическая семья из четырех человек тратит 3 388,3 евро (148 087 гривен) в месяц, а один человек - 996,1 евро (43 536 гривен). Это без учета арендной платы. Стоимость жизни в Германии в среднем на 139,9% выше, чем в Украине.

Средние зарплаты немцев в месяц составляют 2,839 евро (125 тысяч гривен). Стоимость однокомнатной аренды колеблется в пределах 672-892 евро (29 608 - 39 301 гривна). Это на 192,4% дороже, чем у нас. За коммунальные услуги квартиры 85 кв. м в среднем платят 304 евро (13 394 гривны).

Месяц в частном садике в Германии стоит 424 евро (18 681 гривна), а абонемент в фитнес-клуб - 34 евро (1498 гривны).

В общественном транспорте разовый проезд стоит 3,10 евро (136,5 гривны), а проездной на месяц - 49 евро (2 157 гривен). Цены в такси составляют 2,2 евро (97 гривен) за 1 км поездки, а за 1 л бензина в среднем платят 1,75 евро (77,1 гривны).

Питание в недорогих заведениях обходится в 15 евро (660 гривен) на человека, обед из трех блюд в ресторане на двоих - 65 евро (2 863 гривны), стандартный перекус в McDonalds для одного человека стоит 10 евро (440,6 гривны).

Среднестатистические расходы на жизнь в Германии составляют 996,1 евро в месяц для одного человека (фото: Getty Images)

Какая стоимость жизни в Чехии

В Чехии семья из четырех человек в месяц тратит 63 970,9 кроны (111 278,4 гривны), а один человек - 19 194,7 кроны (33 389,5 гривны). При этом в расчет не брали расходы на арендную плату. Стоимость жизни в Чехии в среднем на 77,4% выше, чем в Украине.

Чехи в среднем зарабатывают 37 тысяч крон (64 тысячи гривен). На аренду однокомнатного жилья тратят до 19 262 крон (33 515 гривен). Это на 137,3% дороже, чем аренда в Украине. В среднем за квартиры 85 кв. м в месяц набегает 6,667 кроны (11 600 гривен) за коммунальные услуги.

Отдать ребенка в частный садик стоит 11,681 кроны (20 324 гривны), а за месячный абонемент в фитнес-клуб придется заплатить 1 289 крон (2 242 гривны).

Стоимость разовой поездки в общественном транспорте составляет 28 крон (48,72 гривны), а проездной на месяц - 550 крон (957 гривен). За поездку в такси придется заплатить 32 кроны (55,68 гривны) за 1 км, а заправить авто стоит 37 крон (64,37 гривны) за 1 литр бензина.

Поесть в заведении питания среднего уровня стоит 200 крон (348 гривен), обед из трех блюд в ресторане на двоих обойдется в 1000 крон (1740 гривен), а перекус в McDonalds - 190 крон (334 гривны) для одного человека.

В среднем на жизнь в Чехии один человек тратит 19 194,7 кроны в месяц (фото: Getty Images)

Сколько тратят жители Великобритании

Житель Великобритании в среднем тратит 820,3 фунта стерлингов (43,595 гривны) в месяц, а семья из четырех человек - 2 789,6 фунта (148 246,9 гривны) без арендной платы. Стоимость жизни в Великобритании в среднем на 144,8% выше, чем в Украине.

Средние зарплаты британцев составляют 2 441 фунта (129 153 гривны), аренда однокомнатной квартиры стоит в пределах 850 - 1 060 фунтов (44 973 - 56 084 гривны). Это почти втрое дороже аренды в Украине. При этом придется заплатить еще за коммунальные услуги, в среднем за жилье на 85 "квадратов" выходит 244,67 фунта (12 945 гривен).

За частный садик в Великобритании платят 1,262 фунта (66 772 гривны), а месячное посещение фитнес-клуба стоит 33,59 кроны (1 777 гривен)

Проезд в общественном транспорте стоит 2,2 фунта (116,4 гривны), а проездной на месяц - 70 фунтов (3 700 гривен). За 1 км поездки в такси придется заплатить 1,24 фунта (65,6 гривны), а 1 литр бензина стоит - 1,46 фунта (77,24 гривны).

Средний чек в заведениях питания составляет 15 фунта (793,65 гривны) для одного человека, обед на двоих в ресторане стоит в 65 фунтов (3 439 гривен), а перекус в McDonalds - 7,45 фунта (394 гривны).

В среднем расходы на жизнь в Великобритании составляют 820 фунтов стерлингов (фото: Getty Images)