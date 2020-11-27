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У врегулювання ситуації з великою приватизацією доведеться втрутитися президенту, - Холодов

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 21:16
У врегулювання ситуації з великою приватизацією доведеться втрутитися президенту, - Холодов
Фото: Андрій Холодов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Політичному керівництву країни, зокрема президенту Володимиру Зеленському, потрібно втрутитися у врегулювання ситуації з великою приватизацією, яка заблокована судами і політичними конфліктами.

Про це заявив народний депутат, заступник голови комітету з питань фінансової і податкової політики Андрій Холодів у своєму Telegram-каналі.

"Рік тому через СЕТАМ були незаконно продані 5 цехів заводу "Більшовик". Це була рейдерська схема, за цеху заплатили 23 мільйони гривень - буквально копійки. Мета - заблокувати таким способом цілісну продаж і знецінити актив. І ця мета була досягнута. 25 листопада 2020 року в Апеляційному суді слухалася справа про повернення незаконно проданих через СЕТАМ цехів. Ще 2 суміжні справи вже дійшли до Верховного суду (Касаційний адміністративний суд - справа 580/3147/19 і Касаційний госпсуд - 910/14680/19). Апеляційний суд призупинив провадження до ухвалення рішення касаційними інстанціями. Це означає, що приватизація заводу "Більшовик" відкладається на невизначений термін. І планувати надходження від приватизації в бюджет-2021 не варто", - написав Холодов.

Він вважає, що історія "Більшовика" є показовою для всієї історії приватизації в Україні та є типовою.

"Ціна ділянки землі під "Більшовиком" - від 1 млрд грн. Останні 20 років там всі крали, як і хотіли, а ми тепер опинилися в юридичному колапсі, коли та воля продати держмайно начебто є, але все вже заблоковано в судах і якихось політичних розкладах. Дивіться, що відбувається з майном Федерації профспілок. Що вже сталося з 26 га землі заводу "Арсенал". З "Президент-Готелем", який не просто зданий в оренду за копійки, а орендар ще й має понад 15 мільйонів гривень і блокує приватизацію кілька років", - написав Холодов.

Заступник голови податкового комітету вважає, що в процес політико-правового врегулювання ситуації з великою приватизацією доведеться втручатися президенту, главі ОП і взагалі всьому політичному керівництву країни.

"Максимум, що зміг глава ФДМ Сенниченко за останній рік - це розсадити якихось людей з сумнівною репутацією на якісь посад і набрехати через ЗМІ про великі перемоги. Все. Ми вже втратили - і втратимо ще, якщо не будуть прийняті стратегічні політичні рішення", - вважає нардеп.

Нагадаємо, раніше нардеп Андрій Холодов повідомив про те, що голова Фонду держмайна фігурує як мінімум в 6 кримінальних провадженнях і вимагав його відставки.

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