В урегулирование ситуации с большой приватизацией придется вмешаться президенту, - Холодов

Фото: Андрей Холодов (РБК-Украина)

Политическому руководству страны, в частности президенту Владимиру Зеленскому, нужно вмешаться в урегулировании ситуации с крупной приватизацией, которая заблокирована судами и политическими конфликтами.

Об этом заявил народный депутат, замглавы комитета по вопросам финансовой и налоговой политики Андрей Холодов в своем Telegram-канале.

"Год назад через СЕТАМ были незаконно проданы 5 цехов завода "Большевик". Это была рейдерская схема, за цеха заплатили 23 миллиона гривен - буквально копейки. Цель - заблокировать таким способом целостную продажу и обесценить актив. И эта цель была достигнута. 25 ноября 2020 года в Апелляционном суде слушалось дело о возврате незаконно проданных через СЕТАМ цехов. Еще 2 смежных дела уже дошли до Верховного суда (Кассационный административный суд - дело 580/3147/19 и Кассационный хозсуд - 910/14680/19). Апелляционный суд приостановил производство до принятия решения кассационными инстанциями. Это значит, что приватизация завода "Большевик" откладывается на неопределенный срок. И планировать поступления от его приватизации в бюджете-2021 не стоит", - написал Холодов.

Он считает, что история "Большевика" показательна для всей истории приватизации в Украине и является типичной.

"Цена участка земли под "Большевиком" - от 1 млрд грн. Последние 20 лет там все воровали, как и хотели, а мы теперь оказались в юридическом коллапсе, когда и воля продать госимущество вроде бы есть, но все уже заблокировано в судах и каких-то политических раскладах. Смотрите, что происходит с имуществом Федерации профсоюзов. Что уже произошло с 26 га земли завода "Арсенал". С "Президент-Отелем", который не просто сдан в аренду за копейки, а арендатор еще и должен более 15 миллионов гривен и блокирует приватизацию несколько лет", - написал Холодов.

Замглавы налогового комитета считает, что в процесс политико-правового урегулирования ситуации с крупной приватизацией придется вмешиваться президенту, главе ОП и вообще политическому руководству страны.

"Максимум, что смог глава ФГИ Сенниченко за последний год - это рассадить каких-то людей с сомнительной репутацией по каким-то должностям и наврать через СМИ и великих победах. Все. Мы год уже потеряли - и потеряем еще, если не будут приняты стратегические политические решения", - считает нардеп.

Напомним, ранее нардеп Андрей Холодов сообщил о том, что глава Фонда госимущества фигурирует как минимум в 6 уголовных производствах и требовал его отставки.