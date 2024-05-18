Более 1200 захватчиков, 43 ББМ и самолет. Генштаб обновил потери РФ в Украине

За сутки с 17 на 18 мая, потери России в войне в Украине составили 1210 захватчиков. Кроме того, ВСУ уничтожили 43 боевые бронированные машины (ББМ), два самолета и один вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Напомним, Вооруженные силы уничтожают много вражеской техники в Харьковской области. В то же время россияне атакуют вблизи Крынок.

По данным аналитиков ISW, Россия пошла в наступление в Харьковской области для того, чтобы создать "буферную зону" для защиты своего приграничья от атак ВСУ.

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