Более 1200 захватчиков, 43 ББМ и самолет. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Фото: за сутки Силы обороны ликвидировали более 1200 захватчиков (Getty Images)
За сутки с 17 на 18 мая, потери России в войне в Украине составили 1210 захватчиков. Кроме того, ВСУ уничтожили 43 боевые бронированные машины (ББМ), два самолета и один вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 491 080 (+1210) человек ликвидировано;
- танков - 7560 (+13) ед;
- боевых бронированных машин - 14 595 (+43) ед;
- артиллерийских систем - 12 639 (+36) ед;
- РСЗО - 1071 ед;
- средства ПВО - 801 (+1) ед;
- самолетов - 354 (+1) ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 108 (+35) ед;
- крылатых ракет - 2203 (+3) ед;
- кораблей/катеров - 26 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 17 169 (+65) ед;
- специальной техники - 2075 (+6) ед.
Напомним, Вооруженные силы уничтожают много вражеской техники в Харьковской области. В то же время россияне атакуют вблизи Крынок.
По данным аналитиков ISW, Россия пошла в наступление в Харьковской области для того, чтобы создать "буферную зону" для защиты своего приграничья от атак ВСУ.
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