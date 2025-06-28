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На аэродроме "Кировское" в Крыму пожары после ночных взрывов: спутниковые снимки

Крым, Суббота 28 июня 2025 11:45
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На аэродроме "Кировское" в Крыму пожары после ночных взрывов: спутниковые снимки Фото: на аэродроме в Крыму вспыхнули пожары после взрывов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Крыму раздавались взрывы в районе аэродрома "Кировское" в ночь на 28 июня. Там также возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным "Крымского ветра", сегодня ночью в период с 2:50 до 3:02 прозвучали 5-6 взрывов в районе аэродрома "Кировское". До этого там слышали якобы звуки пролета дронов.

Также Telegram-канал опубликовал видео со взрывами. По предварительным данным, это была детонация боекомплекта на аэродроме.

Спутники NASA зафиксировали мощные пожары на аэродроме "Кировское" в Крыму.

"Скорее всего, поражены склады и объекты ПВО. Также есть попадания по одной из авиационных стоянок, видно горящий вертолет, также взрывались топливные баки истребителей Су", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее партизаны сообщали, что россияне перебрасывают свою авиацию на недействующие аэродромы в оккупированном Крыму.

По данным партизанского движения "Атеш", россияне восстанавливают аэропорт "Заводское" в оккупированном Симферополе, а также аэродром "Кировское" в районе Феодосии и "Багерово" в районе Керчи.

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