Зеленский назначил нового врио главы СБУ
В пятницу, 17 июля, украинский президент назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Владимира Зеленского №622/2026.
"Первому заместителю главы Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе президента.
Напомним, накануне Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы СБУ, генерал-майора Евгения Хмару, исполняющим обязанности министра обороны.
Перед этим глава государства уволил Михаила Федорова с должности главы Министерства обороны.
Причиной такого решения стало неэффективное взаимодействие оборонного ведомства с военным руководством, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Сначала Зеленский рассматривал возможность назначения на должность министра обороны бывшего главу МВД Игоря Клименко.
Впрочем, эта кандидатура не нашла достаточной поддержки ни среди общества, ни среди народных депутатов.