Зеленский назначил нового врио главы СБУ

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В пятницу, 17 июля, украинский президент назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Владимира Зеленского №622/2026.

"Первому заместителю главы Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе президента. Напомним, накануне Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы СБУ, генерал-майора Евгения Хмару, исполняющим обязанности министра обороны. Перед этим глава государства уволил Михаила Федорова с должности главы Министерства обороны. Причиной такого решения стало неэффективное взаимодействие оборонного ведомства с военным руководством, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.