ua en ru
Пт, 17 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский назначил нового врио главы СБУ

21:46 17.07.2026 Пт
1 мин
Полномочия получил первый заместитель главы ведомства
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский назначил нового врио главы СБУ Фото: Александр Поклад (facebook.com_zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В пятницу, 17 июля, украинский президент назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Владимира Зеленского №622/2026.

"Первому заместителю главы Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе президента.

Напомним, накануне Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы СБУ, генерал-майора Евгения Хмару, исполняющим обязанности министра обороны.

Перед этим глава государства уволил Михаила Федорова с должности главы Министерства обороны.

Причиной такого решения стало неэффективное взаимодействие оборонного ведомства с военным руководством, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Сначала Зеленский рассматривал возможность назначения на должность министра обороны бывшего главу МВД Игоря Клименко.

Впрочем, эта кандидатура не нашла достаточной поддержки ни среди общества, ни среди народных депутатов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Служба безопасности Украины
Новости
В Киеве второй день проходит протест из-за отставки Федорова
В Киеве второй день проходит протест из-за отставки Федорова
Аналитика
Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus