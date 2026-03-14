Поражены НПЗ и порт "Кавказ": ВСУ нанесли новые удары по России

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по объектам военной и логистической инфраструктуры противника на территории РФ", - говорится в сообщении.

В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод "Афипский" в населенном пункте Афипский (Краснодарский край, РФ).

Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки России.

Зафиксировано попадание по объекту с последующим пожаром на территории предприятия.

Кроме того, нанесено поражение по инфраструктуре порта "Кавказ" в районе Чушки (Краснодарский край, РФ). Зафиксировано повреждение инфраструктуры порта.

Генштаб отмечает, что оба предприятия задействованы в обеспечении российской армии.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.