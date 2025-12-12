Поражены два судна РФ с оружием и техникой: ССО провели удачную операцию на Каспии

Отмечается, что в результате проведения специальной операции операторы ССО поразили в Каспийском море у берегов Республики Калмыкия два российских судна, которые перевозили вооружение и военную технику.

Пораженные грузовые суда России - это "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа". Оба судна используются российским режимом в военных целях и находятся под санкциями США, поскольку участвовали в поставках военных грузов между Ираном и Россией.

В проведении операции оказали помощь представители российского повстанческого движения "Черная искра". Партизаны передали ССО подробную информацию о маршруте и грузе обоих российских судов.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - отмечается в сообщении.

Фото: Силы специальных операций ВСУ