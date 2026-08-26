Дроны повторно атаковали один из главных хабов Wildberries в РФ: вспыхнул пожар
Дроны повторно поразили логистический хаб Wildberries в Котовске в Тамбовской области РФ, на объекте вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
По словам очевидцев, через 40 минут они услышали по меньшей мере 10 взрывов. После этого в одном из районов города начался пожар.
Около полуночи мониторинговые каналы писали об опасности дронов, а в аэропорту Тамбова в это время ввели ограничения.
Известно, что после атаки в Котовскую работу хаба WB временно приостановили. Спасатели борются с огнем в логистическом центре площадью около 108 000 м².
Следует отметить, что хаб Wildberries в Котовске - один из ключевых логистических объектов WB в Центральной России. Он начал работать в 2025 году, а после выхода на полную мощность должен обеспечивать хранение до 54 млн единиц товаров.
Напомним, Котовский центр уже потерпел поражение 18 июля – тогда в результате пожара погибли 7 сотрудников, а сам объект временно приостанавливал работу.
По итогам "Коалиции желающих" мировые лидеры пришли к выводу, что украинские "дальнобойные санкции" по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров.