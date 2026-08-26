Дроны повторно атаковали один из главных хабов Wildberries в РФ: вспыхнул пожар

Дроны повторно поразили логистический хаб Wildberries в Котовске в Тамбовской области РФ, на объекте вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

По словам очевидцев, через 40 минут они услышали по меньшей мере 10 взрывов. После этого в одном из районов города начался пожар.

Около полуночи мониторинговые каналы писали об опасности дронов, а в аэропорту Тамбова в это время ввели ограничения.

Известно, что после атаки в Котовскую работу хаба WB временно приостановили. Спасатели борются с огнем в логистическом центре площадью около 108 000 м².

Следует отметить, что хаб Wildberries в Котовске - один из ключевых логистических объектов WB в Центральной России. Он начал работать в 2025 году, а после выхода на полную мощность должен обеспечивать хранение до 54 млн единиц товаров.