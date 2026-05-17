Поражены нефтеобъекты, завод ВПК и аэродром: СБУ раскрыла детали атак на Москву и Крым

Атака на Москву и Крым

Напомним, в ночь на 17 мая неизвестные дроны массированно атаковали Москву и область. Россияне неоднократно жаловались на взрывы, а перед этим было громко также в оккупированном Крыму.

В результате атаки дронов на Москву и область были поражены такие объекты, как технопарк, предприятие, НПЗ, аэропорт и наливная станция нефтепродуктов.

Впоследствии Министерство обороны Украины подтвердило удары по ряду объектов в Москве и Московской области, среди которых - НПЗ, нефтебаза и производства микроэлектроники.