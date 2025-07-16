Сколько урана США покупают у России

По данным Администрации энергетической информации США, основными поставщиками оксида урана в США в 2023 году были Канада, Австралия, Казахстан и Россия.

Россия в 2023 году занимала четвертое место по объемам поставок оксида урана в США, ее доля составляла 12%.

Стоит заметить, что речь идет о поставках исходного продукта, который получают из урановой руды, - уранового оксида (твердое вещество желтого цвета, которое еще называют "желтый кек"). Такой же продукт производит и Украина на мощностях ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в Кировоградской области. В дальнейшем происходит непосредственное обогащение урана, то есть увеличение концентрации изотопа урана, который может участвовать в цепной реакции в ядерном реакторе. Обогащать уран могут лишь ограниченное количество стран в мире, эта деятельность контролируется Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Фото: Оксид урана или "желтый кек" получают из урановой руды и далее направляют на обогащение для получения составляющей ядерного топлива (МАГАТЭ)

Также в отчете Администрации энергетической информации США, указывается, чтоРоссия в течение 2019-2023 годов продавала оксид урана американским компаниям по одной из самых низких цен. В 2023 году средневзвешенная цена российского продукта на рынке США составляла 30,9 долларов за фунт уранового оксида, тогда как цена от поставщиков из Канады составляла 43,7 долларов за фунт, Австралии - 51,2 долларов и Казахстана - 43,6 долларов. Российская цена была ниже даже стоимости оксида урана, произведенного на территории США.

По информации Администрации энергетической информации США, страна на 99% зависит от импортных поставок оксида урана, ведь внутреннее производство составляет около 1% от потребности страны.

Экологическая организация Bellona, которая ссылается на информацию базы данных международной торговли Стратегического управления ООН, отмечает, что в 2018-2021 годах США в среднем покупали у России около 500 тонн уранового продукта в год стоимостью около 616 млн долларов.

В 2022 году объемы торговли остались на том же уровне - 588 тонн на сумму 830 млн долларов, в 2023 году они выросли до 702 тонн стоимостью 1,2 млрд долларов.

Однако, в 2024 году объемы экспорта уранового оксида из России в США сократились в 2 раза - до 335 тонн на сумму 624 млн долларов.

Как США отказываются от российского урана

В мае 2024 года президент Джо Байден подписал закон, который запрещает импорт урана из РФ в США с 12 августа 2024 года с возможными исключениями до 1 января 2028 года. Закон допускает покупку уранового продукта из России, если Министерство энергетики США будет считать, что может возникнуть угроза национальным интересам США, а также существует риск прекращения поставок урана при отсутствии альтернативы.

По данным Bellona, энергетические компании США сразу с принятием этого закона обратились в Министерство энергетики с просьбой сделать исключения, эти просьбы были удовлетворены. Например, компания Centrus Energy Corp. получила согласование от Минэнерго США и заключила договор на поставку урана из России на период 2024-2025 годов. Таким образом, пока американское эмбарго на покупку урана из России не работает.

Как сообщало издание "Радио Свобода. Европа", в ответ на такой шаг администрации Джо Байдена, в ноябре 2024 года Россия заявила об ограничении экспорта уранового продукта в США. Этот шаг также оказался формальным, ведь в мае этого года диктатор Владимир Путин заявил, что Россия продолжает поставлять уран в США, поскольку это выгодно.

Фото: Российская государственная компания "Росатом" продолжает быть значительным поставщиком урана в США (Getty Images)

Вместе с тем, в конце января 2024 года Минэнерго США получило из бюджета 2,7 млрд долларов на развитие программы внутреннего производства уранового продукта. Минэнерго США опубликовало ограничения по импорту уранового продукта из России: в течение 2024-2027 годов импорт не должен превышать 460-470 тонн.

Как сообщила организация Bellona, в 2024 году Минэнерго США провело поиск альтернативных поставщиков уранового продукта, среди претендентов, в частности, французская компания Orano и британская Urenco.

В декабре 2024 года компания Orano, которая занимается добычей и обогащением урана, заявила, что она и еще 5 компаний были отобраны Министерством энергетики США как потенциальные производители низкообогащенного урана из местного сырья. Правительство США может заключить договоры договора на покупку урана с новыми поставщиками.