Пілся урагану "Доріан" на Багамах вважаються зниклими безвісти 2,5 тис. осіб

Ілюстративне фото (pixabay.com/tpsdave)

Кількість жертв та постраждалих може зрости

Унаслідок потужного урагану "Доріан", що кілька днів поспіль вирував на Багамах, зниклими безвісти вважаються 2,5 тисячі осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що такі дані, станом на 11 вересня, оприлюднила влада Співдружності Багамських Островів.

Утім, у відомстві наголосили, що цей список осіб поки що попередній, оскільки перевірка всіх отриманих даних ще не завершена і триває робота з базами даних.

Раніше в органах місцевої влади підтвердили вже 50 людей загинули від стихійного лиха. Представники влади побоюються, що кількість загиблих і надалі зростатиме з огляду на масштаби руйнувань. Згідно з офіційними даними, із зони лиха евакуйовано тисячі людей.

Нагадаємо, ураган "Доріан" зруйнував понад 13 тисяч будівель на Багамських островах. Він обрушився на кілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня, швидкість вітру сягала 298 км/год. Потім стихія пронеслася вздовж атлантичного узбережжя США до Канади, завдаючи істотної шкоди. У Канаді через ураган "Доріан" майже 500 тис. людей залишилися без електрики.

Для подолання наслідків урагану "Доріан" на Багамських островах Організація Об'єднаних Націй направила гуманітарну допомогу.