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Пілся урагану "Доріан" на Багамах вважаються зниклими безвісти 2,5 тис. осіб

Новини » Суспільство    12.09.2019 - 01:39
Пілся урагану "Доріан" на Багамах вважаються зниклими безвісти 2,5 тис. осіб
Ілюстративне фото (pixabay.com/tpsdave)

Кількість жертв та постраждалих може зрости

Унаслідок потужного урагану "Доріан", що кілька днів поспіль вирував на Багамах, зниклими безвісти вважаються 2,5 тисячі осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що такі дані, станом на 11 вересня, оприлюднила влада Співдружності Багамських Островів.

Утім, у відомстві наголосили, що цей список осіб поки що попередній, оскільки перевірка всіх отриманих даних ще не завершена і триває робота з базами даних.

Раніше в органах місцевої влади підтвердили вже 50 людей загинули від стихійного лиха. Представники влади побоюються, що кількість загиблих і надалі зростатиме з огляду на масштаби руйнувань. Згідно з офіційними даними, із зони лиха евакуйовано тисячі людей.

Нагадаємо, ураган "Доріан" зруйнував понад 13 тисяч будівель на Багамських островах. Він обрушився на кілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня, швидкість вітру сягала 298 км/год. Потім стихія пронеслася вздовж атлантичного узбережжя США до Канади, завдаючи істотної шкоди. У Канаді через ураган "Доріан" майже 500 тис. людей залишилися без електрики.

Для подолання наслідків урагану "Доріан" на Багамських островах Організація Об'єднаних Націй направила гуманітарну допомогу.

Зросла кількість жертв урагану "Доріан" на Багамах У Канаді через ураган "Доріан" майже 500 тис. людей лишилися без електрики
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