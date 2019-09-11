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Зросла кількість жертв урагану "Доріан" на Багамах

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 04:53
Зросла кількість жертв урагану "Доріан" на Багамах
Ілюстративне фото (pixabay.com/tpsdave)

Кількість жертв може збільшитися, багато жителів значаться зниклими без вісті

На Багамських островах у результаті урагану "Доріан", за останніми даними, загинуло щонайменше 50 осіб. Про це заявив офіційний представник влади, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Водночас рятувальники заявляють, що кількість жертв може збільшитися, оскільки багато жителів значаться зниклими безвісти, раніше повідомлялося про 44 загиблих на Багамах.

Нагадаємо, ураган "Доріан" зруйнував понад 13 тисяч будівель на Багамських островах. Він обрушився на кілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня, швидкість вітру сягала 298 км/год. Потім стихія пронеслася вздовж атлантичного узбережжя США до Канади, завдаючи істотної шкоди. У Канаді через ураган "Доріан" майже 500 тис. людей залишилися без електрики.

Для подолання наслідків урагану "Доріан" на Багамських островах Організація Об'єднаних Націй направила гуманітарну допомогу. Ввечері 9 вересня літак з вантажем ЮНІСЕФ, який вміщує 1,5 тонни гуманітарної допомоги, прибув на Багами.

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