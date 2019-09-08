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У Канаді через ураган "Доріан" майже 500 тис. людей лишилися без електрики

Новини » Надзвичайні події    08.09.2019 - 08:43
У Канаді через ураган "Доріан" майже 500 тис. людей лишилися без електрики
Фото: наслідки урагану "Доріан" (THE CANADIAN PRESS)

Стихія обрушилася на атлантичне узбережжя Канади

У неділю, 7 вересня, потужний ураган "Доріан" дістався атлантичного узбережжя Канади та залишив без електрики майже 500 тисяч жителів провінцій Нова Шотландія та Острів принца Едуарда. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CTV.

Як повідомили в Національному метеобюро, ураган "Доріан" приніс сильні зливи з потужними поривами вітру до 43 м/с. Сильний вітер вже повалив сотні дерев та пошкодив дахи в прибережних районах. У Галіфаксі через пориви вітру великий будівельний кран обвалився на недобудований будинок.

Зазначається, що наразі ураган "Доріан" все ще досягає другого ступеня з п'яти можливих. Висота хвиль на канадському узбережжі сягає до 15 метрів. В регіон для усунення наслідків стихії відправлять 700 військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що потужний ураган "Доріан" трохи ослаб та наближається до узбережжя Канади. Очікувалося, що стихія зачепить провінції Нова Шотландія та Ньюфаундленд. Тоді ураган "Доріан" рухався з максимально стійкими вітрами зі швидкістю 140 км/год.

Також РБК-Україна писало, що кількість жертв потужного урагану "Доріан", який обрушився на Багамські острови, зросла до 43 осіб. Очікується, що кількість жертв зростатиме, тому що велика кількість жителів постраждалих островів вважаються зниклими безвісти

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