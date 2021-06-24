Буревій у Польщі другий день поспіль: затопило вулиці та будинки

Над Варшавою (Польща) пронісся сильний буревій. Він супроводжувався градом, поривами вітру та інтенсивними опадами.

У місті підтоплено багато вулиць, рятувальники змушені відкачувати воду з будинків місцевих мешканців. В окремих районах польської столиці випало до 40 літрів води на квадратний метр. В окремих районах міста за пів години випала півмісячна норма червневих опадів.

Урядовий центр безпеки Польщі у четвер після опівдня розіслав смс-повідомлення жителям східної частини країни з попередженням про небезпеку чергових буревіїв упродовж дня та проти ночі п’ятниці.