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Буревій у Польщі другий день поспіль: затопило вулиці та будинки

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Варшава, Четвер 24 червня 2021 15:48
Буревій у Польщі другий день поспіль: затопило вулиці та будинки Фото: у Польщі буревій (twitter.com/wkrawcz1)
Автор: Анастасія Рокитна

Над Варшавою (Польща) пронісся сильний буревій. Він супроводжувався градом, поривами вітру та інтенсивними опадами.

Про це повідомляє TVN24.

У місті підтоплено багато вулиць, рятувальники змушені відкачувати воду з будинків місцевих мешканців. В окремих районах польської столиці випало до 40 літрів води на квадратний метр. В окремих районах міста за пів години випала півмісячна норма червневих опадів.

Урядовий центр безпеки Польщі у четвер після опівдня розіслав смс-повідомлення жителям східної частини країни з попередженням про небезпеку чергових буревіїв упродовж дня та проти ночі п’ятниці.

Нагадаємо, вчора у Польщі також пронісся сильний буревій та злива. В результаті негоди були пошкоджені дахи будинків, повалені дерева та підтоплені вулиці.

Зазначимо, в Організації Об'єднаних Націй повідомили про нищівні наслідки для людства через зміну клімату.

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