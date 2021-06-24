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Ураган в Польше второй день подряд: затопило улицы и дома

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Варшава, Четверг 24 июня 2021 15:48
Ураган в Польше второй день подряд: затопило улицы и дома Фото: в Польше ураган (twitter.com/wkrawcz1)
Автор: Анастасия Рокитна

Над Варшавой (Польша) пронесся сильный ураган. Он сопровождался градом, порывами ветра и обильными осадками.

Об этом сообщает TVN24.

В городе подтоплены много улиц, спасатели вынуждены откачивать воду из домов местных жителей. В отдельных районах польской столицы выпало до 40 литров воды на квадратный метр. В отдельных районах города за пол часа выпала полумесячная норма июньских осадков.

Правительственный центр безопасности Польши в четверг после полудня разослал смс-сообщения жителям восточной части страны с предупреждением об опасности очередных ураганов в течение дня и на ночь пятницы.

Напомним, вчера в Польше также пронесся сильный ураган и ливень. В результате непогоды были повреждены крыши домов, повалены деревья и подтоплены улицы.

Отметим, в Организации Объединенных Наций сообщили о сокрушительных последствиях для человечества из-за изменения климата.

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