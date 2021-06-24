Названо нищівні наслідки для людства через зміну клімату

В Організації Об'єднаних Націй повідомили про нищівні наслідки для людства через зміну клімату. Через 30 років людей може очікувати вимирання видів, більш широке поширення хвороб, нестерпна спека, колапс екосистем, міста, яким загрожує підвищення рівня моря.

Про це йдеться у звіту Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC) при ООН, повідомляє AFP .

Зміна клімату докорінно змінить життя, навіть якщо люди зможуть зменшити викиди парникових газів, що викликають потепління планети, йдеться у звіті, проект якого є в розпорядженні AFP. Документ, покликаний вплинути на важливі політичні рішення, не планується випустити до лютого 2022 року.

У звіті є основні висновки, які, як пише AFP, навряд чи будуть змінені до його випуску:

За потепління на 1,1 градуса за Цельсієм клімат вже змінюється. Тривале потепління навіть вище 1,5 градуса за Цельсієм може призвести до незворотних наслідків. Деякі організми не зможуть адаптуватися - як, наприклад, коралові рифи.

- як, наприклад, коралові рифи. Світ повинен визнати цю реальність і підготуватися. До 2050 року з великою ймовірністю зіштовхнуться з хронічним голодом ще десятки млн людей, а ще 130 млн можуть опинитися в крайній бідності протягом десятиліття.

ще десятки млн людей, а ще 130 млн можуть опинитися в крайній бідності протягом десятиліття. У 2050 році в прибережних містах сотні млн людей опиняться під загрозою повеней і все більш частих штормових нагонов , які стануть ще більш небезпечними через підвищення рівня моря.

і все більш частих , які стануть ще більш небезпечними через підвищення рівня моря. Ще близько 350 млн людей, що живуть в міських районах, зіткнуться з нестачею води через сильну посуху при потеплінні на 1,5 градуса Цельсія - або 410 млн при 2 градусах Цельсія.

через сильну посуху при потеплінні на 1,5 градуса Цельсія - або 410 млн при 2 градусах Цельсія. Дослідження показали, що потепління на 2 градуси за Цельсієм може підштовхнути танення крижаних щитів на вершині Гренландії і Західної Антарктики - при наявності криги, достатньої для підйому океанів на 13 метрів - за точку неповернення.

Східна Бразилія, Південно-Східна Азія, Середземномор'я, центральний Китай і берегові лінії майже всюди можуть постраждати відразу від декількох кліматичних лих: посухи, хвиль тепла, циклонів, лісових пожеж, повеней.

В ООН повідомили, що можна зробити, щоб уникнути найгірших сценаріїв і підготуватися до ударів, які вже неможливо запобігти: збереження і відновлення так званих екосистем блакитного вуглецю - наприклад, ламінарії і мангрових лісів, які збільшують запаси вуглецю, а також перехід на більш рослинну дієту.