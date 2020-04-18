В УПЦ МП закликали парафіян забрати благодатний вогонь, незважаючи на карантин

В Українській Православній Церкві (УПЦ) Московського патріархату закликали парафіян отримати благодатний вогонь, незважаючи карантин у зв'язку з коронавірусом. Про це повідомили просвітницькому відділі УПЦ МП.

Повідомляється, що роздача благодатного вогню буде проводитися для прихожан у Києві в Свято-Воскресенському храмі.

"Завтра (18 квітня - ред.), з Божою допомогою, делегація Української Православної Церкви доставить в Україну благодатний вогонь. Ми сподіваємося, що це стане втіхою для багатьох віруючих українців. Особливо зараз, в умовах карантину, коли багатьом доведеться святкувати Великдень вдома. Враховуючи цей факт, а також те, що у деяких ЗМІ з'явилися висловлювання про те, що у цьому році наша країна не побачить благодатний вогонь, ми закликаємо всіх, хто хотів би зіткнутися з цим знаменням Світлого Христового Воскресіння, прийти до Свято-Воскресенський храм (з дотриманням усіх санітарних норм), який знаходиться недалеко від в'їзду в Києво-Печерську Лавру", - повідомив керуючий справами УПЦ митрополит Антоній

В УПЦ відзначили, що кожен, хто прийшов в храм зможе запалити лампаду від благодатного вогню.

Раніше РБК-Україна писало, що на Великдень УПЦ привезе благодатний вогонь в Україну, незважаючи на карантинні обмеження через пандемію коронавіруса.

Нагадаємо, раніше предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній заявив, що не впевнений в отриманні благодатного вогню. Це пов'язано з тим, що з-за пандемії коронавіруса в Єрусалимі посилений карантин, церемонія сходження благодатного вогню буде проводитися з обмеженнями.