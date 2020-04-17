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УПЦ МП привезе благодатний вогонь, але роздачі в аеропорту не буде

Новини » Суспільство     17.04.2020 - 18:35
УПЦ МП привезе благодатний вогонь, але роздачі в аеропорту не буде
Фото: предстоятель УПЦ ПМ Онуфрій (president.gov.ua)

Благодатний вогонь привезуть 18 квітня

На Великдень благодатний вогонь все-таки привезуть до України, незважаючи на карантинні обмеження через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви (Московського патріархату).

Повідомляється, що 18 квітня, незважаючи на посилені карантинні заходи, планується привезення до України благодатного вогню. При цьому в УПЦ Московського патріархату заявляють, що представники єпархій зможуть отримати його в Свято-Воскресенському храмі, який знаходиться праворуч від в'їзду до Києво-Печерської лаври.

"Орієнтовний час прибуття благодатного вогню до зазначеного храму завтра близько 19:00-20:00. Звертаємо увагу, що в аеропорту вогонь роздаватися не буде", - додали в УПЦ МП.

Нагадаємо, раніше предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній заявив, що не впевнений в отриманні благодатного вогню.

Справа в тому, що через пандемію коронавірусу в Єрусалимі посилено карантин, церемонія сходження благодатного вогню буде проводитися з обмеженнями.

Рішення про продовження карантину прийматимуть після Великодня, - МОЗ
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