В УПЦ МП призвали прихожан забрать благодатный огонь, несмотря на карантин

В Украинской Православной Церкви (УПЦ) Московского патриархата призвали прихожан получить благодатный огонь, несмотря карантин в связи с коронавирусом. Об этом сообщили просветительском отделе УПЦ МП.

Сообщается, что раздача благодатного огня будет проводиться для прихожан в Киеве в Свято-Воскресенском храме.

"Завтра (18 апреля - ред.), с Божьей помощью, делегация Украинской Православной Церкви доставит в Украину благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома. Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы столкнуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру", - сообщил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

В УПЦ отметили, что каждый пришедший в храм сможет зажечь лампаду от благодатного огня.

Ранее РБК-Украина писало, что на Пасху УПЦ привезет благодатный огонь в Украину, несмотря на карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что не уверен в получении благодатного огня. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса в Иерусалиме усиленный карантин, поэтому церемония схождения благодатного огня будет проводиться с ограничениями.