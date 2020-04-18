УПЦ МП привезла благодатний вогонь: роздачу проводять, попри карантин

Представники Української православної церкви Московського патріархату привезли благодатний вогонь на Великдень попри карантинні обмеження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УПЦ МП у Facebook.

Як розповіли в церкві, після сходження благодатного вогню в Єрусалимі окрему лампадку передали представникам УПЦ МП, які очікували в аеропорту Тель-Авіва, щоб не порушувати карантинні обмеження Ізраїля.

Після прибуття в аеропорт "Бориспіль" делегація УПЦ МП відразу вирушила в Київ, щоб доставити благодатний вогонь у Свято-Воскресенський храм.

За даними кореспондента РБК-Україна, наразі у Свято-Воскресенському храмі вже почалася роздача благодатного вогню. При цьому в храм пускають лише по одному. Віряни також роздають благодатний вогонь одне одному на вулиці.

Фото: роздача благодатного вогню в Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що ПЦУ може не отримати благодатний вогонь з Єрусалима на Великдень. Він пояснив, що складність полягає в жорстких карантинних обмеженнях, введених Ізраїлем через спалах коронавірусу.

При цьому в УПЦ МП заявили, що делегація церкви привезе благодатний вогонь, попри карантин. Зазначалося, що представники єпархій зможуть отримати його у Свято-Воскресенському храмі, а від роздачі вогню в аеропорту вирішили відмовитися.